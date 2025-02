Broers van 10 en 11 uit Ressegem brengen eerste boek uit: "Ik schrijf, mijn broer maakt de tekeningen"

In Burst, bij Erpe-Mere, hebben twee broers de handen in elkaar geslagen. De 10-jarige Jonas van Boxstael heeft zijn allereerste boek uitgebracht. Karatekip, een zelf verzonnen verhaal, geanimeerd met illustraties van zijn 11-jarige broer. Een familiewerk dus, en eentje dat aanslaat, want er zijn al meer dan 100 exemplaren van verkocht. En als het van de broers afhangt, dan is dit nog maar het begin.