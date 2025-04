Dierenrechtenorganisatie pleit voor meer 'Villa Samsons' in ziekenhuizen: "Waar je als patiënt met je huisdier contact kan hebben"

Een opvallende oproep aan alle ziekenhuizen van dierenrechtenorganisatie vzw BLID uit Sint-Lievens-Houtem: Voorzie een ruimte waar patiënten hun huisdieren kunnen ontmoeten, tijdens hun ziekenhuisopname. Die oproep komt er naar aanleiding van het overlijden van Danny Verbiest, de geestelijke vader van Vlaanderens bekendste pratende hond 'Samson'. In zijn afscheidsbrief roept hij op om geld te doneren aan Villa Samson. Dat is een afdeling in het UZ Jette, waar baasjes, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, hun huisdieren kunnen terugzien. In onze regio bestaat het ook al in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, maar de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie, Dirk Blanchart, wil dat alle ziekenhuizen er ruimte voor maken. In het belang van zowel de baasjes als de dieren.