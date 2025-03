Treinverkeer tussen Zottegem en Denderleeuw onderbroken nadat vrachtwagen spoorwegkabels beschadigt in station van Burst

In het station van Burst heeft een vrachtwagen met een te hoge kraan deze namiddag alle kabels van de NMBS meegetrokken. Het treinverkeer tussen Zottegem en Denderleeuw is daardoor onderbroken. De vrachtwagen reed van Aaigem naar de steenweg en rukte iets voorbij het kruispunt ook al de distributiekabels over de baan los. De chauffeur merkte het voorval niet op. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Door het incident loopt er een wegomlegging langs Bambrugge.