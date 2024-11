Auto belandt onder trein in Zottegem: bestuurster kan nog net uitstappen

In Zottegem is een vrouw gisteravond nipt ontsnapt aan aanstormende trein. Haar auto kwam vast te zitten op de sporen, maar de bestuurster kon op tijd uitstappen en raakte niet gewond. De vrouw was wel erg onder de indruk en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto belandde onder een trein die van Brussel naar Kortrijk reed. De 50 passagiers bleven ongedeerd. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Burst en Zottegem een tijdlang onderbroken.