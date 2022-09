Gerechtelijk onderzoek naar commissaris die 30.000 euro aan boetegeld heeft ontvreemd

Er loopt een onderzoek tegen een commissaris van de federale wegpolitie van Oost-Vlaanderen. De man zou boetes cash geïnd hebben, en zou het geld in eigen zak gestoken hebben. Het zou gaan om 30.000 euro. Het cashgeld kwam voornamelijk van controles van zwaar vervoer. Buitenlandse chauffeurs moeten boetes betalen als hun vrachtwagen overladen is. Dat geld wordt bewaard in een kluis op de verkeerspost. En daar zou de commissaris het ook gestolen hebben. De fraude kwam anderhalf jaar geleden al aan het licht. En het parket begon daarop een onderzoek. De betrokken commissaris werkt nog altijd bij de politie. Hij kan geen tuchtsanctie krijgen omdat het gerechtelijk onderzoek nog altijd bezig is. Hij is wel op eigen initiatief overgeplaatst naar een andere verkeerspost.