Gemeente Erpe-Mere gaat tot uiterste tegen windturbines

In Aalst is rond één uur vanmiddag de brandweer uitgerukt voor een duiker in nood. De man, een professioneel duiker uit Bonheiden, was onderwaterwerken aan het uitvoeren in de Dender. Door een ongeluk werd zijn zuurstoftoevoer afgesneden. Toen zijn collega's hem wilden helpen kwamen ook zij in de problemen. Zijn collega's werden buiten levensgevaar overgebracht naar het OLV-ziekenhuis, de dertiger moest eerst lange tijd gereanimeerd worden. Ook hij werd later overbracht naar het ziekenhuis, waar hij trouwens nog altijd vecht voor zijn leven.