Gekantelde vrachtwagen verspert E17 in Kalken richting Antwerpen

In Hofstade bij Aalst is gisteravond is gisteravond een auto over de kop gegaan na een botsing. Het ongeval gebeurde om zes uur op een kruispunt op de Steenweg naar Oudegem. Een bestuurster wilde op het kruispunt afslaan. Ze had de aankomende auto niet gezien en werd vol gegrepen in de flank. Het voertuig sloeg over de kop en kwam enkele meters verderop tot stilstand. De vrouw kon op eigen kracht uit het wrak stappen, maar werd toch overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.