Nieuws Geheim van mysterieuze monoliet in Baasrode is ontrafeld

Het geheim van de mysterieuze monoliet in Baasrode is ontrafeld. Gisteren zag het er al naar uit dat het wellicht een grap was. Het bouwsel was daarvoor iets te amateuristisch. En dat vermoeden is intussen bevestigd. Het is een stunt van een lokale carnavalsvereniging.