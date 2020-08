In Lede is een luchtballon maar nipt aan een drama ontsnapt. Want bij een landingspoging in een veldje vlak aan de spoorweg liep het fout. Eerst belandt de luchtballon in de prikkeldraad. Maar wanneer de luchtballon weer opstijgt, blijft hij net niet hangen in de spoorwegkabels. De ballon is net op tijd de lucht in, want enkele seconden later al passeert er een trein. Het was trouwens niet de eerste landingspoging. Het vaartuig had er volgens getuigen al enkele mislukte landingspogingen opzitten.