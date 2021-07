Free Souffriau hangt Mega Mindy-pakje aan de haak

Nu de organisatoren van Pukkelpop de handdoek in de ring gooien, is het afwachten of andere grote festivals wel plaatsvinden. Crammerock in Stekene lijkt zich alvast geen zorgen te maken. De organisatie liet eerder weten dat het voor plan A gaat, en dat is een volledige, normale editie. In een reactie vandaag, na het nieuws over de afgelasting van Pukkelpop, zegt Crammerock maximaal te anticiperen op de wetgeving rond het coronavirus. De impact en complexiteit zijn uiteraard niet overal dezelfde. We bekijken de nieuwe richtlijnen voor evenementen samen met de lokale autoriteiten en experts, aldus nog de organisatie.