Frans (84) uit Appels ziet wens in vervulling gaan: de restauratie van de grafsteen van een van zijn voorvaderen

De containerterminal van DP World in de Waaslandhaven zal vanaf 20 mei een spreidingstoeslag invoeren voor vrachtwagens. De logistieke dienstverlener wil zo de vrachtwagenbezoeken tijdens de piekuren ontmoedigen. De toeslag, van 14 euro per tijdslot voor toegang tot de containerterminal, geldt op weekdagen van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. De Antwerp Gateway is tijdens de week 24 uur per dag geopend voor vrachtwagens. Maar, 80 procent van die vrachtwagens komt tijdens de piekuren. Dat leidt tot wachttijden aan de terminal en tot een verhoogde druk op het verkeer. DP World hoopt dat ook andere logistieke spelers de ingreep zullen volgen. Wie niet in de maatregel gelooft is de koepelorganisatie van de transporteurs. Die vraagt zich af of het bijvoorbeeld wel zin heeft om een container 's nachts af te halen als de bestemmeling die 's nachts niet kan ontvangen. De sector vreest ook dat de toeslag de transportprijzen verder onder druk zal zetten.