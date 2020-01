Genoeg kommer en kwel nu, tijd nu voor wat lachende gezichten. Daarvoor verhuizen we naar het kamp van Waasland-Beveren. Geelblauw won gisteren het belangrijke degradatieduel in Oostende. Stefan Milosevic scoorde al snel het enige doelpunt van de wedstrijd. Waasland-Beveren wipt door deze zege over Oostende naar plaats 14 in het klassement.