Asterix Avo Beveren wint in eigen huis van Tchalou en pakt 16e landstitel

En dan een vleugje sport, want de wielerwedstrijd 'Omloop van het Waasland' heeft deze middag onze straten doorkruist. Samuel Leroux wint knap de massasprint de 'Omloop van het Waasland' met meer dan een fietslengte voorsprong. Hij klopt 175 renners na een rit van meer dan 180 kilometer van Lokeren naar Kemzeke. De Franse renner van Van Rysel - Roubaix zet na 8 plaatselijke rondes in Kemzeke de sprint in en niemand kan er nog voorbij. Hij is in de wolken.