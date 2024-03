Ewoud Vromant verovert meteen zilver op WK G-baanwielrennen in Rio

In Lokeren is vrijdagavond het nieuwe stedelijke zwemcomplex Durmehal officieel ingehuldigd. Na een spectaculaire openingsceremonie mochten Vlaams minister van Sport Ben Weyts, en de burgemeester van Lokeren Filip Antheunis, het lintje doorknippen. Met een kostprijs van 20 miljoen euro is de Durmehal de duurste investering in de Lokerse geschiedenis. Maar die was broodnodig voor de lokale zwemverenigingen en de 26 Lokerse scholen. Het nieuwe complex omvat een sportbad, maar ook een fun- en wellnesszone. Na enkele weken proefdraaien is de Durmehal nu ook open voor het grote publiek. Het bad is trouwens zeer energiezuinig. Er is geïnvesteerd in waterbuffers, ledverlichting, zonnepanelen en een zonnecollector.