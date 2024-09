Ewoud Vromant verovert in Parijs zijn 2de paralympische medaille

G-wielrenner Ewoud Vromant heeft zijn tweede zilveren medaille te pakken op de Paralympische Spelen in Parijs. De atleet uit Woubrechtegem, een deelgemeente van Herzele, zette deze ochtend de tweede snelste tijd neer tijdens de tijdrit. Net twee seconden te traag voor goud. Dat minieme tijdsverschil was eventjes zuur, maar zilver is natuurlijk ook een prachtige prestatie! Dat vinden ook zijn supporters in Herzele, met wie wij samen de wedstrijd hebben gevolgd. En na de knalprestatie belden we met zijn vrouw, die ook in Parijs is.