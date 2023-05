Greg Van Avermaet stopt op het einde van dit seizoen met wielrennen. Dat heeft hij zopas bekendgemaakt op Instagram. Later op de dag geeft Van Avermaet nog toelichting op een persconferentie bij hem thuis in Grembergen. Van Avermaet had eerder al aangegeven een beslissing te nemen over zijn toekomst na het klassieke voorjaar. Hij wordt over twee weken 38 jaar, hij zal dan een goede 20 jaar gekoerst hebben. Hij begon in 2003 bij de junioren en werd in 2007 prof bij Predictor-Lotto. Na vele succesvolle jaren bij topploegen als BMC en CCC, zal hij bij de Franse ploeg AG2R-Citroën zijn profcarrière afsluiten. Van Avermaet heeft een prachtig palmares bij elkaar gefietst. Als klassiek coureur won hij voorjaarsklassiekers als de Omloop Het Nieuwsblad (2016, 2017), de E3 Harelbeke (2017), Gent-Wevelgem (2017) en Parijs-Roubaix (2017). En hij verzamelde tal van podiumplaatsen en ereplaatsen in monumenten waaronder twee keer tweede in de Ronde Van Vlaanderen (2014 en 2017) en vijfde plaatsen in Milaan-San Remo (2015) en de Amstel Gold Race (2016). Ook in grote rondes zoals de Ronde van Frankrijk en de Vuelta kaapte hij ritzeges weg. Hij reed ook verschillende ritten in de gele trui rond. In de Tirreno-Adriatico (2016) en de Ronde van België (2015) kon hij ook de eindzege pakken. Zijn topjaar 2017 werd bekroond met het eindklassement van de UCI-wereldranking, hij was toen de beste coureur ter wereld. Maar zijn grootste triomf is ongetwijfeld zijn gouden medaille op de Spelen van Rio in 2016. Zo zal Greg voor altijd Gouden Greg blijven.