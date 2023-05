Ewoud Vromant pakt brons op wereldbekerwegrit in Oostende na geweldige inhaalrace

Vigor Wuitens Hamme speelt ook volgend jaar in derde amateur. In de eindronde om de promotie werden de Wuitens gisteren op eigen veld uitgeschakeld door Geel. Hamme klom nochtans wel op voorsprong, via kapitein Jim Van Osselaer. Van Osselaer zet zelf de actie op van aan de zijlijn. In eerste instantie wordt zijn inzet nog gekeerd, maar in de herneming is het wel raak: 1-0. Dat lijkt meteen ook de eindstand te worden, tot Geel alsnog gelijkmaakt in blessuretijd. Er volgen dus verlengingen. En in die verlengingen lijkt Geel het via dit doelpunt te gaan halen. Maar nog is de wedstrijd niet voorbij. Deze keer kan Hamme in extremis nog de gelijkmaker scoren. Strafschoppen dus, en daarin blijkt Geel de beste te zijn. Het seizoen van Hamme zit erop.