E17 lange tijd afgesloten na dodelijk ongeval in Kalken

En zaterdagochtend in Aalst is een man met zijn auto in de Dender gereden, ter hoogte van de Pierre Corneliskaai. De bestuurder kon zelf uit zijn auto klauteren en liep gelukkig enkel lichte verwondingen op. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de auto al tot aan de overkant van het water gedreven. Nadat de brandweer de bestuurder aan wal had geholpen, voerde een ambulance hem naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. De man was verward en sprak eerst over een tweede inzittende. De hulpdiensten gingen op zoek, maar vonden niemand. Later vertelde de bestuurder dan dat hij alleen in het voertuig zat.