De man die in september vorig jaar in Lede naar de politie schoot vanuit zijn huis, riskeert zes jaar cel. De man van 28, die op het moment van de feiten onder invloed was van drugs, beschoot in de Steenstraat de politie met een karabijn. Eén kogel miste een agent op een haar na. Het was de vader van de man die de politie had opgebeld, nadat zijn zoon bij hem een wapen had gestolen. Uiteindelijk moesten er speciale eenheden aan te pas komen om de schutter te overmeesteren. Vamiddag moest de man voor de rechter verschijnen. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van zes jaar. Het vonnis valt volgende maand.