Douane neemt 12 miljoen sigaretten in beslag in loods in Baasrode

En dan hebben we nog knappe beelden uit Rupelmonde. Zoals u gisteren kon zien heeft Toerisme Vlaanderen de toekomstplannen bekend gemaakt voor de Graventoren en Getijdenmolen in Rupelmonde. En die bekendmaking ging gepaard met een knappe lichtshow op die Graventoren en Getijdenmolen. Het is de bedoeling om op beide sites het verhaal te vertellen van de Scheldevallei, en van Mercator, de beroemde cartograaf die in 1512 in Rupelmonde is geboren. De lichtshow is nog de hele week te zien.