Goeie avond! Om zeven uur, over een klein half uurtje dus, is het weer zover. Dan ontvangt Zele de eerste Roparunners. Om dat te vieren is het centrum van de gemeente omgetoverd tot een echt pirateneiland. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer. Van Parijs of Hamburg tot in Rotterdam. Duizenden sportievelingen nemen deel om op die manier geld in te zamelen voor mensen met kanker. Het is de 27ste editie, en in al die jaren is Zele uitgegroeid tot een echte Roparungemeente.