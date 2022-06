Dendermonde gaat seksuele voorlichting organiseren voor anderstalige jongeren

Enkele tientallen leerlingen uit het zesde leerjaar in onze regio dreigen hun jaar te moeten overdoen, enkel en alleen omdat er te weinig plaats is in de B-stroom van het secundair onderwijs. De B-stroom geeft leerlingen die bijvoorbeeld hun getuigschrift basisschool niet halen, de kans om hun achterstand in te halen. Maar de vraag naar plaatsen in die B-stroom is groter dan het aanbod. Ook in Kruibeke zitten de scholen met de handen in het haar.