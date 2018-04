De Meyer: dubbele kosten voor heraanleg van Weimansstraat in Sinaai

Het was hele dag filerijden op de E40 richting kust, door wegwerkzaamheden in Merelbeke. In principe begon daar gisteravond al de nieuwe fase van de wegenwerken, maar door de regen is de start van de werken uitgesteld naar deze ochtend. Het verkeer moest daardoor een hele dag over twee rijstroken. Vanavond is dat zelfs maar één rijstrook. Een hele dag lang stonden er files rond Wetteren en Erpe-Mere, en ook op de N9 in Kwatrecht was er extra hinder. Morgenochtend wordt de werfzone verlegd in de rijrichting van Brussel. Het verkeer kan dan weer over drie versmalde rijstroken.