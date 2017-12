De feestnacht in met De Lijn: gratis met de feestbus

In de Tassijnslaan in Sint-Niklaas zijn, iets over tien uur gisteravond, twee jonge vrouwen gewond geraakt toen hun auto uit de bocht vloog. De wagen met Nederlandse nummerplaat is daarbij over de kop gegaan. De twee inzittenden moesten met verwondingen worden overgebracht naar het ziekenhuis. Net voor het ongeval gebeurde, was er een lokale hagelbui. Mogelijk is de auto daardoor aan het slippen gegaan. De brandweer moest ook ter plaatse komen om de rijbaan opnieuw vrij te maken.