Drie vrouwen gewond bij zware crash in Idegem

Bij een zware crash in Idegem bij Geraardsbergen zijn drie vrouwen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde gisteravond in de Heirweg. Om een nog onbekende reden raakte de auto van de vrouwen van de weg af en botste frontaal tegen een boom. De drie inzittenden raakten gewond en werden naar het ASZ in Aalst gebracht. Eén van de vrouwen was er heel erg aan toe, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.