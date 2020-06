Coronavirus - Verkeerslicht regelt toegang in café De Smoutpot in Melsele

In Kallo, in de Waaslandhaven, is één van de grootste vrachten ooit aangekomen. Het gaat om een destillatiekolom die in één stuk werd geleverd. Die kolom is bestemd voor de nieuwe fabriek van chemiegroep Borealis. Het gaat om een propyleen-splitter, die propaan scheidt van propyleen, het eindproduct van de nieuwe fabriek. De kolom is 105 meter lang, 10 meter breed en weegt maar liefst 1.600 ton. De levering is dan ook een waar huzarenstukje. De nieuwe fabriek in Kallo is de grootste investering ooit van Borealis in Europa. Ze zou klaar moeten zijn voor productie in het najaar van 2022.