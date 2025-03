Afgelopen week brachten ze nog hun nieuwe single uit, en die moesten ze natuurlijk snel laten horen aan de trouwste fans. Ik heb het dan over die van Sons, de Melseelse rockband. De mannen werken volop aan een nieuw album. En één van de nummers weerklonk dus in een overvol muziekcafé, de Cabron, in Antwerpen.