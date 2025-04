Bouwkraan stort in na aanrijding door vrachtwagen in Melsele

In Melsele is vanmorgen een 20 meter hoge bouwkraan ingestort na een aanrijding door een vrachtwagen. Dat gebeurde in de Alexander Farnèselaan. De vrachtwagen kwam bouwmaterialen leveren op een werf. Maar door een verkeerd manoeuvre liep het fout. De vrachtwagen botste tegen de kraan, waardoor de arm van de hoge kraan het begaf en op de rijbaan terecht kwam. De schade bleef al bij al beperkt en niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse om de straat tijdelijk af te sluiten.