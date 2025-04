Fietsster zwaargewond na aanrijding in Melsele

In de Dijkstraat in Melsele is deze middag een fietsster zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer, een vrouw van rond de 50, werd opgeschept door een auto toen ze de baan wou oversteken. De fietsster wou de Dijkstraat oversteken om richting het centrum van Melsele te rijden. Maar ze had een auto te laat opgemerkt en werd opgeschept. Het slachtoffer kwam hard met haar hoofd tegen de voorruit van de wagen terecht en belandde vervolgens op de grond. Haar fiets kwam enkele meters verder in de gracht terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd ze onder begeleiding van politiemotards naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van de auto verkeerde in shock. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen sprake is van overdreven snelheid.