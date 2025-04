Vernieuwingswerken aan fietsenstalling P&R Melsele zijn gestart

In die andere Beverse deelgemeente, in Melsele, zijn vandaag de werken aan de fietsenstalling van de Park and Ride gestart. Wanneer alles klaar is, moet het er zo uitzien. De huidige fietsenstalling, met een capaciteit van 200 fietsen, is verouderd en wordt daarom vernieuwd. Er komen 128 extra fietsparkeerplaatsen, 10 extra voor bromfietsen en 10 voor bakfietsen. Ook het netwerk van fietspaden wordt vernieuwd en uitgebreid. En er zal ook meer camerabewaking komen. De Park and Ride werd in het verleden geplaagd door verschillende incidenten. De werken zouden klaar moeten zijn tegen eind juli.