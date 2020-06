Vanaf morgen kunnen alle kleuters weer naar school. Dat is onder meer het geval in een basisschool in Herzele. De voorbije dagen hebben leerkrachten en directie alles in het werk gesteld voor een veilige heropstart. De overdekte fietsenstalling is omgetoverd tot een refter. En de kleuters en hun ouders kunnen de school enkel betreden via een aparte in- en uitgang.