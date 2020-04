Door de coronacrisis ligt ook de culturele sector helemaal plat. Musea moeten de deuren sluiten. En vooral in onze provinciehoofdstad komt dat hard aan. Want daar liep sinds februari de tentoonstelling rond kunstschilder Jan Van Eyck. Een internationaal gelauwerde tentoonstelling met ongezien veel werken van de middeleeuwse kunstenaar verzameld op één plaats. Of de tentoonstelling na de coronamaatregelen nog zal openen, is hoogst onzeker. In afwachting van een beslissing kan je vanavond wel een virtuele rondleiding krijgen via het internet.