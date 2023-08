Containerbehandelaar PSA op zoek naar technisch geschoold personeel voor nieuwe "terminal van de toekomst"

Van de 128 supermarkten die Delhaize wil verzelfstandigen, zijn er al 15 die worden overgenomen door zelfstandige uitbaters. Dat heeft de top van Delhaize bekendgemaakt. In onze streek is de winkel van Denderleeuw een van die 15 genoemde vestigingen. In maart van dit jaar was daar nog een staking uitgebroken, als protest tegen de overnameplannen. De overnames zouden vanaf oktober of november moeten gebeuren. In totaal blijft het de bedoeling van de directie om ook de rest van de 128 supermarkten, die nu nog in eigen beheer zijn, te verzelfstandigen.