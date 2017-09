Climaxi: "Landbouw bevindt zich in een diepe crisis"

Er komt geen leemontginning in Ter Duyst in Ninove, vlakbij de Haaltertse deelgemeente Denderhoutem. In de 'Diepe Straten', pal achter een woonwijk, zou er leem ontgonnen worden over een oppervlakte van 3 hectare. En op diezelfde plaats zou er over een oppervlakte van 9 hectare nieuwe grond aangevoerd worden. Haaltert en Ninove maakten zich zorgen over de herkomst van de nieuwe grond en de vrachtwagens die daarvoor door hun straten gaan rijden. Maar het bedrijf dat de leemontginning wilde uitvoeren, heeft de vergunningsaanvraag nu zelf ingetrokken. Actiecomité Red De Diepe Straten, dat de voorbije maanden een pak bezwaarschriften verzamelde, is blij dat het protest heeft geloond. Ook het stadsbestuur van Ninove reageert tevreden.