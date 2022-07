Chauffeur vergist zich in automatische versnellingsbak en knalt tegen kaaimuur Rupelmonde

In Rupelmonde is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt, nadat de wagen waarin ze als passagier meereed, plots vooruit schoot en daarbij tegen de kaaimuur aanreed. Het ongeval gebeurde op de parking voor het bekende restaurant Scaldiana. De chauffeur vergiste zich in de automatische versnellingsbak van de elektrische wagen en zette hem per ongeluk in vooruit in plaats van achteruit. De wagen raakte door de klap flink beschadigd en ook de airbags klapten open, waardoor er stof vrij kwam. Dat werd als rook aanzien waardoor de brandweer erbij werd geroepen. De auto vatte echter geen vuur, maar de vrouw werd wel voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De man die aan het stuur zat raakte niet gewond maar was wel erg aangedaan door het ongeval.