36 verschillende pesticiden. Dat is wat de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, kortweg Velt, en Vogelbescherming Vlaanderen hebben aangetroffen in in 95 mezennesten. Dat is zorgwekkend, zeggen beide organisaties. Niet enkel troffen ze middelen aan tegen schimmels en tegen onkruid, maar ook DDT, een insecticide dat in ons land al sinds 1974 verboden is. Met het onderzoek willen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen onder meer nagaan of er een verband is tussen meldingen van een verhoogd aantal gestorven mezenjongen, en bijvoorbeeld het verhoogd gebruik van pesticiden tegen de buxusmot. Daarvoor is nog verder onderzoek nodig, maar de organisaties vonden in de mezenlichamen wel stoffen terug die gebruikt worden voor de bestrijding van die rupsen.