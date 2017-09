Burgemeester van Aalst vraagt doeltreffend optreden van gerecht na zoveelste zware vechtpartij

Zaterdagnamiddag zijn in een rangeerstation in Sint-Niklaas acht graffitispuiters op heterdaad betrapt. De lokale politie van Sint-Niklaas kon de vandalen oppakken en hun materiaal in beslag nemen. Op drie treinwagons was graffiti aangebracht. Het gaat om acht Duitsers tussen 28 jaar en 35 jaar. Ze waren met een bestelwagen naar ons land gekomen. Het parket heeft de acht verdachten gedagvaard in snelrecht. Zij moeten zich op 25 oktober verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.