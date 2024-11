Britse soldaat maakte 80 jaar geleden tekeningen over Herzele: "We wisten zelfs niet dat ze bestonden"

Een opmerkelijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar lang lagen er in Engeland tekeningen over Herzele. Maar nu zijn ze terug in de gemeente. Na passages in onder meer Noord-Afrika en Italië, belandde de Britse soldaat Jim Lightfoot op het einde van de oorlog in Herzele. Hij legde zijn bezoek vast, in enkele tekeningen. Tekeningen die via nabestaanden van de Britse soldaat, uiteindelijk terug in Herzele terecht zijn gekomen.