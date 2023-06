In Nieuwkerken zijn de lokale jeugdbewegingen volop bezig met de opbouw van de OLF Nieuwkerken. Dat is dé openluchtfuif in het Waasland, zo zeggen ze zelf, om de start van de zomervakantie goed aan te vatten. Vrijdag is het zover, maar tot dan is er nog heel wat werk aan de winkel. In totaal kunnen er zo'n 6.000 mensen 'op den hof', zoals ze daar zeggen. Maar je moet dan wel ten minste 16 jaar zijn of dit jaar 16 worden. Het feest is wel al bijna volledig uitverkocht.