Brandweerbrug moet metalen brug in Aalst afkoelen tegen uitzetting

In Wetteren hebben de buren van industrieterrein Stookte het gehad met het vele sluipverkeer in hun wijk. De afgelopen jaren neemt het verkeer in de residentiële buurt almaar toe. Ook heel wat vrachtwagens doorkruisen de wijk als ze van of naar het bedrijventerrein rijden. En daarbij richten ze zelfs schade aan. Eén woning werd al zo vaak beschadigd dat de eigenaar ondertussen de tel kwijt is.