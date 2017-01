Nieuws Brandstichter woonzorgcentrum Nieuwkerken riskeert 18 maanden cel

De man die vorig jaar brand heeft gesticht in de inkomhal van een rusthuis in Nieuwkerken bij Sint-Niklaas, kan daarvoor 18 maanden cel krijgen. De feiten gebeurden in de nacht van 14 op 15 februari vorig jaar. De dader werd geïdentificeerd door bewakingsbeelden. Het gaat om een man van 24 uit Vrasene. Hij had in de inkomhal verschillende voorwerpen in brand gestoken. De man vertelde gisteren aan de rechter dat hij spijt heeft, en dat hij de feiten pleegde omdat hij dronken was. Vonnis in deze zaak op 14 februari.