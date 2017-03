Vandaag start Tournée Minérale. De hele maand februari nemen mensen zich voor om geen druppel alcohol te drinken. Onze redactie heeft een rondvraag gedaan bij de 27 burgemeesters in onze streek. In hun functie is het niet altijd gemakkelijk om dat glaasje champagne of dat pintje bier te laten tijdens een receptie of andere plichtplegingen. Een lichte meerderheid onder hen blijkt dus niet mee te doen aan Tournée Minérale. Van de twintig burgervaders die we aan de lijn kregen doen er 11 niet mee, negen willen er wel een poging wagen of drinken sowieso nooit.