Bewoners WZC Ter Meere in Overmere oefenen op digitaal stemmen: "Toch liever nog zelf naar het stemhokje"

Opnieuw is een politicus uit onze streek het slachtoffer geworden van vandalisme. Deze keer gaat het om Laure Uwase uit Denderleeuw. Op haar verkiezingsaffiche werden stickers geplakt met racistische opschriften zoals 'It's okay to be white' en 'Ze willen minder blanken'. De laatste weken duiken er geregeld verhalen op van beschadiging tot zelfs het in brand steken van verkiezingsaffiches. Maar dat het er in deze campagne ruwer aan toe lijkt te gaan dan in andere jaren, dat is niet helemaal waar, zeggen specialisten.