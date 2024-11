Kersthuisje in Overmere feest in zijn laatste editie nog eens de pannen van het dak

In Overmere, bij Berlare, is het kersthuisje van Ria en Freddy alweer volledig klaar en dat met 155.000 lichtjes, een nieuw record. De 30ste editie wordt meteen ook de laatste. Volgend jaar stopt het koppel ermee en willen ze zich inzetten voor een heleboel verenigingen in Overmere. Maar dit jaar halen ze nog eens alles uit de kast. Om nog een laatste keer goed te vieren is er daags voor de opening op 1 december ook nog eens een waar schlagerfestival.