Berlare omgetoverd tot Parijs voor geslaagde première van 'De Klokkenluider van de Notre Dame'

Aan het Donkmeer in Berlare is vrijdagavond 'De Klokkenluider van de Notre Dame' in première gegaan. Het openluchtspektakel van Festivaria is gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo, ondergedompeld in een muzikaal Disney-jasje. Het neemt de toeschouwers mee naar het 15de eeuwse Parijs, waar Quasimodo na jarenlange opsluiting stiekem ontsnapt uit z'n klokkentoren.