Alweer brand in Overmere, deze keer op camping

Op het Kievitenpad in Overmere is deze namiddag brand ontstaan op een camping. Een sparrenhaag vatte er vuur, maar de exacte oorzaak is niet duidelijk. Waarschijnlijk was er iemand met een brander onkruid aan het verwijderen. De hele haag ging wel in vlammen op. Eén chalet liep lichte schade op, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan. In de buurt van de haag stond ook een gastank, maar die werd voldoende afgekoeld waardoor er geen gevaar was. Bij de brand raakte niemand gewond.