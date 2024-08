Loods brandt uit in Overmere, asbest vrijgekomen

In Overmere, bij Berlare, is deze namiddag asbest vrijgekomen na een hevige brand in een loods. Het vuur verspreidde zich razendsnel, met stevige rookontwikkeling tot gevolg. De loods en de volledige inboedel ging in de vlammen op. Het vuur sloeg over naar de aanpalende woning. De brandweerkorpsen van Lokeren, Zele, Berlare en Wetteren kwamen ter plaatse. Omdat er ook asbest is vrijgekomen, roept de politie de omwonenden op om alle ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer zal waarschijnlijk nog heel de avond moeten nablussen.