Bewoners vormen burgerwacht tegen 'bende van Waasmunster'

In Zele is zaterdagmorgen iets voor tien uur brand uitgebroken in een vrachtwagen die geladen is met salpeterzuur. De vrachtwagen staat op het industrieterrein in de Baaikensstraat. De rook is giftig, maar rond de middag is de toestand ter plaatse gestabiliseerd. Er kwamen op dat moment geen dampen meer vrij. De brandweer is tot een stuk in de namiddag bezig geweest met opruimingswerken. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg moesten de ramen en deuren in de straten Hamme-Zogge, Hamme Sint-Anna, Durmen, A. Van der Moerenstraat, Huivelde, Hansevelde en Rinkhout tot na de opruimingswerken gesloten blijven. Iets na 14u. is die maatregel opgeheven. Er worden metingen uitgevoerd om de situatie constant te evalueren. De gemeentelijke fase en het medisch interventieplan bleven behouden tot na de opruimingswerken, maar zijn ook zaterdagmiddag iets over twee uur stopgezet.