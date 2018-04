Nog wat sport dan. Alles over de Ronde hebben we gehad. Tijd voor voetbal. In de eerste amateurliga heft FCV Dender gisteravond een grote stap richting behoud gezet. In het verre Virton was een kopbaldoelpunt van Cocchiere voldoende voor drie gouden punten. Met nog vier speeldagen te gaan, staat Dender nu vijf punten boven een barrageplaats.