Het was aangenaam druk in Beveren vandaag. Want de winkels zijn weer open, en dinsdag is het daar ook marktdag. En ook op de markt mogen de niet-essentiële marktkramers hun goederen weer aanbieden. Sommige shoppers hadden speciaal tot vandaag gewacht om hun inkopen te doen. Want online shoppen is niet voor iedereen even gemakkelijk of haalbaar. De heropening van de winkels is dus voor heel wat mensen een grote opluchting.